الجمعة 07 فبراير 2025
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خارج الحدود

مصادر: عقد قمة عربية طارئة في القاهرة خلال أيام لمواجهة خطة ترامب

قمة عربية، فيتو
قمة عربية، فيتو

كشفت مصادر عربية مطلعة، اليوم، عن وجود مشاورات لعقد قمة عربية "طارئة" في القاهرة خلال أيام، لمواجهة خطط تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن.

مصادر تتحدث عن عقد قمة عربية طارئة في القاهرة

وقالت المصادر، إن القمة العربية الطارئة، ستبحث الوصول لقرار وموقف عربي موحد يرفض تهجير الفلسطينيين، ويؤكد الإجماع العربي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودولية لوقف محاولات إخراج الفلسطينيين من أراضيهم.

القمة العربية الطارئة تبحث خطط إعادة إعمار غزة 

وكشفت المصادر، أن القمة العربية الطارئة، ستبحث كذلك خطط إعادة إعمار غزة دون إخراج الفلسطينيين من أراضيهم، كما ستدعم استكمال اتفاق وقف النار ومنع أي خروقات.

وكان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، قد أكد ضرورة الإجماع العربي على رفض المساس بثوابت القضية الفلسطينية، وأهمها بقاء الشعب على أرضه، وعدم سلبه حقه في تقرير مصيره.

نتنياهو وترامب، فيتو
نتنياهو وترامب، فيتو

من جانبه قال المستشار جمال رشدي، المتحدث باسم أمين عام الجامعة العربية، إن السلطة الفلسطينية أطلعت الجامعة على خططها لمواجهة الكارثة الناتجة عن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

تحركات عربية قوية خلال الأيام المقبلة لمواجهة خطة ترامب 

وأضاف رشدي خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" أمس الخميس، أن إعادة الإعمار وتكثيف المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة هو ما سيفشل مخططات التهجير، مؤكدا أن هناك إجماعا عربيا على ثوابت القضية الفلسطينية وعلى رأسها بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

وتابع المتحدث باسم أمين عام الجامعة العربية، أن هناك تحركات عربية قوية خلال الأيام القليلة القادمة تعكس المواقف العربية الواضحة تجاه مقترح ترامب لتهجير سكان غزة.

وأكد أن الأولوية الآن هي تثبيت وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، مشيرا إلى أن "هناك تحركات على أكثر من صعيد ولدينا اتجاه لفتح مسار سياسي للعمل على تحقيق مبدأ حل الدولتين".

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