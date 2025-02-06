بعيدا عن مقترح ترامب، نتنياهو يعرض فى واشنطن خطة جديدة لإنهاء حرب غزة

بعيدا عن ما طرحه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، حول تهجير سكان غزة والسيطرة الأمريكية على القطاع، كشف مسؤولون أمريكيون إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يمرر حاليا خطته لوقف الحرب والمضى قدما فى تنفيذ صفقة تبادل الأسرى شريطة تنازل حماس عن السلطة.

نتنياهو يريد تمديد المرحلة الأولى من اتفاق الأسرى

نتنياهو قال وفق موقع "واللا" العبري نقلا عن المصادر، إنه يريد تمديد المرحلة الأولى من اتفاق لإطلاق سراح عدد آخر من الأسرى في غزة.

ونقل موقع واللا العبري، عن مسؤولين أن نتنياهو يريد في مفاوضات المرحلة الثانية أن يطلب من حماس التخلي عن السيطرة على غزة ومغادرة كبار مسؤوليها إلى الخارج، وفي المقابل، ستنهي تل أبيب الحرب وتطلق سراح الأسرى الذين لم توافق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى.

وخلال لقاءات نتنياهو في واشنطن، عرض خطته لمواصلة تنفيذ صفقة الأسرى والمفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، والتي تتضمن، من بين أمور أخرى، اقتراحًا لقادة حماس الكبار في غزة بالتخلي عن السلطة في القطاع والمغادرة إلى الخارج، بحسب مسؤولين أميركيين كبار.

وقال الموقع العبري، إن نتنياهو أراد التوصل إلى تفاهم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفريق إدارته بشأن استمرار صفقة الأسري ومحاولة إدخال بعض التغييرات على مخططاتها مع الإدارة الجديدة.

ترامب أبلغ نتنياهو أن هدفه هو إعادة جميع المحتجزين

ويتفق مستشارو ترامب، الذين ورثوا المرحلة الأولى من الاتفاق من إدارة بايدن، مع نتنياهو بشأن الحاجة إلى إجراء تعديلات على الخطوط العريضة.

وكانت صفقة الأسرى أحد المواضيع التي ناقشها نتنياهو مع ترامب، خلال لقائهما يوم الثلاثاء فى البيت الأبيض، وقال مسؤول إسرائيلي مطلع على تفاصيل اللقاء إن ترامب أبلغ نتنياهو أن هدفه هو إعادة جميع الأسرى.

القسام، فيتو

وقال المسؤول الإسرائيلي حسب ما نقل الموقع، إن "ترامب لم يتحدث بالتفصيل عن المراحل المختلفة للصفقة، لكنه أكد أنه يثق في قدرة مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، على النجاح في تأمين إطلاق سراح المحتجزين المتبقين.

وأشار، إلى أن نتنياهو أكد للرئيس الأمريكى، أنه مستعد لإجراء مفاوضات جادة وجوهرية بشأن المرحلة الثانية من صفقة الأسرى.

فيما قال مسؤولون أمريكيون، إن نتنياهو أكد خلال محادثاته في العاصمة الأمريكية "واشنطن" أنه يريد محاولة تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق إلى ما بعد وقف إطلاق النار الذي يستمر 42 يومًا من أجل إطلاق سراح المزيد من الأسرى إلى جانب الـ33 الذين شملتهم المرحلة الأولى.

وفي مقابل الإفراج عن المزيد من المحتجزين بعد اليوم الثاني والأربعين من وقف إطلاق النار، تستعد إسرائيل للإفراج عن المزيد من الأسرى الفلسطينيين وفقًا لشروط سيتم تحديدها لاحقًا.

وقال مسؤول إسرائيلي شارك في المفاوضات لإطلاق سراح المحتجزي، إنه برأيه سيكون من الممكن تأمين إطلاق سراح 2-3 محتجزين إضافيين فقط بناء على حالتهم الصحية وليس أكثر.

نتنياهو يطلب تخلي حماس عن السلطة ومغادرة قادتها غزة

وقال مسؤولون أمريكيون، إن نتنياهو أشار في محادثاته في واشنطن إلى أنه ينوي الدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة في وقت واحد وتقديم اقتراح لحماس يتضمن إنهاء الحرب والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين أصحاب المؤبدات الذين لم توافق إسرائيل على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة.

وقال المسؤولون الأمريكيون، إن نتنياهو يطالب في المقابل بالإفراج عن جميع المحتجزين الذين لا تزال حماس تحتجزهم، وتسليم حماس السلطة في قطاع غزة، ومغادرة كبار قادتها، بمن فيهم الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجن، إلى الخارج.

وقال مصدر إسرائيلي حسب الموقع العبري، إذا وافقت حماس على عدم السيطرة على غزة، فسوف تكون هناك مرحلة ثانية، وما لم يحدث ذلك فسوف يكون ذلك استمرارًا للمرحلة الأولى. لن تنسحب إسرائيل من فيلادلفيا وستستخدم هذا كوسيلة ضغط لحمل حماس على الموافقة.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون، أن حماس وافقت بالفعل على التنازل عن السيطرة المدنية وإعادة الإعمار في القطاع ونقل المسؤولية عن ذلك إلى كيان آخر، مثل السلطة الفلسطينية أو إدارة مستقلة، ولكن الحركة ليست مستعدة للتخلي عن قوتها العسكرية أو الأسلحة التي في يديها.

ويقدر المسؤولون الإسرائيليون أيضًا، أن فرص موافقة كبار مسؤولي حماس في غزة على مغادرة القطاع ضعيفة للغاية، وهو ما قد يؤدي إلى انهيار صفقة الأسرى ووقف الأعمال العدائية وتجدد الحرب لعدة أشهر.

ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الأمريكى، ستيف ويتكوف، في ميامي مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث المرحلة الثانية من صفقة الأسرى، بعد محادثاته مع نتنياهو.

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