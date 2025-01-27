الإثنين 27 يناير 2025
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خارج الحدود

مع عودة النازحين لشمال غزة، جيش الاحتلال: من يهددنا سيدفع الثمن

عودة النازحين، فيتو
عودة النازحين، فيتو

عودة النازحين الفلسطينيين ، حذر وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بأن  تل أبيب لن تسمح بالعودة إلى ما قبل 7 أكتوبر 2023.


كما شدد على أن الوزارة ستواصل التطبيق الحازم لوقف النار في شمال وجنوب غزة.

كذلك أكد في بيان أن كل "من يهدد قوات الجيش الإسرائيلي سيدفع ثمنًا باهظًا"، وفق تعبيره

فشل التهجير


من جهتها، اعتبرت، حركة حماس أن "عودة النازحين إلى بيوتهم يثبت مجدَّدًا فشل الاحتلال في تحقيق أهدافه العدوانية في تهجير وكسر إرادة الصمود لدى الفلسطينيين".

كما رأت في بيان أن "مشاهدُ عودة الحشود إلى مناطقهم التي أجبروا على النزوح منها رغم بيوتهم المدمّرة، تؤكّد رسوخ الفلسطينيين في أرضهم".

هذا ودعت إلى تكثيف وصول كلّ المساعدات والمواد الإغاثية إلى كامل مناطق القطاع".

وبدأ آلاف النازحين الفلسطينيين بالعودة إلى الشمال بعد اتفاق بين حماس وإسرائيل، فيما جر بعضهم عربات محمّلة بالأمتعة باتجاه حاجز نتساريم على شارع الرشيد الممتد على طول ساحل غزة.

أتى تدفق الحشود هذا بعدما منعت إسرائيل عشرات آلاف الفلسطينيين من العودة من الجنوب إلى الشمال عبر المعبر الذي يقسم القطاع إلى قسمين، متحججة بعدم إطلاق سراح الأسيرة أربيل يهود التي اعتبرت الإفراج عنها أولوية، وعدم تقديم حماس قائمة بالأسرى الأحياء منهم والأموات.

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