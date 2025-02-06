أكسيوس: وزير الخارجية الأمريكي يخطط لزيارة الشرق الأوسط منتصف الشهر الجاري

نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين قولهم: "إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يخطط لزيارة الشرق الأوسط منتصف فبراير الجاري".

وزير الخارجية الأمريكي يخطط لزيارة الشرق الأوسط

وتأتي هذه الزيارة إلى المنطقة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستفزازية عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن.

ولاقت تصريحات ترامب رفضًا دوليًّا واسعًا، وأيدت غلب دول العالم والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وحذرت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر من وزارة الخارجية، من تداعيات التصريحات الصادرة اليوم من عدد من الحكومة الإسرائيلية حول بدء تنفيذ مخطط لـ تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبما يعد خرقًا صارخًا وسافرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، ويستدعي المحاسبة.

وأكدت مصر، التداعيات الكارثية التي قد تترتب على هذا السلوك غير المسؤول والذي يضعف التفاوض على اتفاق وقف إطلاق النار ويقضي عليه، كما يحرض على عودة القتال مجددًا إلى جانب المخاطر التي قد تنتج عنه على المنطقة بأكملها وعلى أسس السلام، كما أكدت مصر الرفض الكامل لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة جملة وتفصيلًا.

مصر ترفض أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير

وشددت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، على أنها ترفض تمامًا أي طرح أو تصور يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي، محذرة من تداعيات تلك الأفكار التي تعد إجحافًا وتعديه على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون مصر طرفًا فيه.

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