الثلاثاء 04 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عبد العاطي: نرفض أي محاولات لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه

وزير الخارجية الدكتور
وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى، فيتو

 أعلن وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى، رفض مصر أي محاولات لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

 

استقرار وأمن وسيادة ووحدة سوريا 

 وأكد عبد العاطى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التركى خلال زيارته إلى أنقرة ، أن استقرار وأمن وسيادة ووحدة سوريا أولويات مصر الأساسية.

وأوضح أن مصر وتركيا تؤكدان على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بما يحقق أمنها، فضلًا عن التأكيد على أهمية دعم الجهود الوطنية الليبية في إطار تعزيز الحل الليبي.

 

ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

 وأوضح عبد العاطي أن مصر وتركيا أكدتا على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ، فضلًا عن ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل وغير المنقوص من لبنان.

 

ضرورة تطبيق القرار الأممي 1701 

وأكد على ضرورة تطبيق القرار الأممي 1701 لتحقيق الاستقرار في لبنان، وأوضح أن أنقرة دعمت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ بدايته مثمنًا الدور التركي في دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات.

ونوه إلى أن الدعم التركي للقضية الفلسطينية محل تقدير، مشيرًا إلى حالة من الزخم السياسي بين مصر وتركيا دعمتها زيارات رئيسي البلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بدر عبد العاطي وحدة سوريا وقف إطلاق النار في لبنان

مواد متعلقة

بدر عبد العاطى: مصر ضد أي وجود عسكري دائم لأي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر

بدر عبد العاطى: العلاقات المصرية السودانية أبدية

بدر عبد العاطي يبحث التعاون مع وزير التجارة والصناعة بسلطنة عُمان (صور)

الدبلوماسية والقوة الناعمة، تفاصيل اجتماع بدر عبد العاطي مع القطاع الثقافي بوزارة الخارجية

وزير خارجية سوريا يعلن تواصله هاتفيا مع بدر عبد العاطي
ads

الأكثر قراءة

مسئول إسرائيلي سابق يطرح مخططا جديدا للاستيلاء على سيناء

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة كفر الشيخ

السودانيون العائدون من مصر يوجهون نداء استغاثة عبر فيتو إلى البرهان

موازنة العام المالي المقبل، الحكومة تقرر زيادة مخصصات الإنفاق على الصحة والتعليم وتكافل وكرامة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية خلال ساعات، خطوات الحصول عليها

سجن وغرامة وترحيل، السعودية تصدر قرارا إداريا ضد 18.8 ألف مواطن ومقيم

اسعار الذهب اليوم، تراجع اسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة الأقصر بالاسم ورقم الجلوس

منوعات

المزيد

"سبيس إكس" تطلق ثاني دفعة من أقمار Starlink خلال أيام

فريق تحقيق يحتال على امرأة كلفتهم بمراقبة زوجها في تركيا

انفصال مهني بين الأمير هاري وميجان ماركل

مذيعة سورية تلتقي بأخيها المختفي بعد مناشدتها الشرع

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الكتكوت الروس اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

سعر جرام الفضة في مصر اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025

أسعار سبائك الذهب اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025 في الصاغة

سعر الجنيه الذهب في السوق المحلية اليوم الثلاثاء، وصل لهذا السعر

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات برشلونة المتبقية في شهر فبراير 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تكرار العمرة في السَّفرة الواحدة واليوم الواحد؟ الأزهر يحسم الجدل

معنى تسنيم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لآيات من سورة المطففين

ملتقى الأزهر بلغة الإشارة يوضح فضل شهر شعبان وتجديد العهد مع الله

المزيد
الجريدة الرسمية