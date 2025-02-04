عبد العاطي: نرفض أي محاولات لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه

أعلن وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى، رفض مصر أي محاولات لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

استقرار وأمن وسيادة ووحدة سوريا

وأكد عبد العاطى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره التركى خلال زيارته إلى أنقرة ، أن استقرار وأمن وسيادة ووحدة سوريا أولويات مصر الأساسية.

وأوضح أن مصر وتركيا تؤكدان على أهمية خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بما يحقق أمنها، فضلًا عن التأكيد على أهمية دعم الجهود الوطنية الليبية في إطار تعزيز الحل الليبي.

ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

وأوضح عبد العاطي أن مصر وتركيا أكدتا على ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان ، فضلًا عن ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل وغير المنقوص من لبنان.

ضرورة تطبيق القرار الأممي 1701

وأكد على ضرورة تطبيق القرار الأممي 1701 لتحقيق الاستقرار في لبنان، وأوضح أن أنقرة دعمت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة منذ بدايته مثمنًا الدور التركي في دعم القضية الفلسطينية وتقديم المساعدات.

ونوه إلى أن الدعم التركي للقضية الفلسطينية محل تقدير، مشيرًا إلى حالة من الزخم السياسي بين مصر وتركيا دعمتها زيارات رئيسي البلدين.

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