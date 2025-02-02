بدر عبد العاطى: مصر ضد أي وجود عسكري دائم لأي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أن قضية أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة هي محل توافق بيننا وبين الأشقاء في جيبوتي، مشددا علي ضرورة الالتزام والاحترام بكل القواعد الخاصة بالقانون الدولي فيما يتعلق بحرية الملاحة.



منطقة البحر الأحمر

وقال: " بالتأكيد لم يعد هناك أي مبرر للتصعيد في منطقة البحر الأحمر بعد أن نجحت مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر وأصدقائها في الإدارة الأمريكية الحالية في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وهو ما نعمل على استدامته، وبالتالي لم يعد هناك أي مبرر للتصعيد في منطقة البحر الأحمر ومن ثم لابد من احترام حرية الملاحة الدولية.

وأضاف: “وهذا أمر مهم للغاية نحن ضد عسكرة البحر الأحمر، نحن ضد التصعيد في البحر الأحمر، نحن ضد أن يكون هناك أي وجود عسكري دائم لأي دولة غير مشاطئة على البحر الأحمر، وهذه المواقف مبدئية وتحدثنا فيها مع وزير خارجية جيبوتي”.

ارتباط عضوي بين قناة السويس وبين جيبوتي والملاحة

وتابع " هناك ارتباط عضوي بين قناة السويس وبين جيبوتي والملاحة في خليج عدن ومضيق باب المندب.

وفيما يتعلق بغزة، أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن الجهود المصرية مستمرة ولن تتوقف على الإطلاق فيما يتعلق بتنفيذ الاستحقاقات الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاثة مما يؤدي إلى ديمومة واستدامة وقف إطلاق النار، الدفع بمشروعات التعافي المبكر والنفاذ الكامل للمواد الإيوائية والغذائية والطبية إلى داخل القطاع لمعالجة الكارثة الإنسانية الموجودة داخل القطاع ويتم بالتزامن مع ذلك كما ذكرت تنفيذ مشروعات عاجله للتعافي المبكر خاصة في مجالات مياة الشرب والصرف الصحي والصحة.

وذكر أنها أمور تعد مصر الخطة لها بالتعاون مع الأمم المتحدة، وهذا سيقود بطبيعة الحال إلى إعادة الإعمار، مشيرا إلى لقائه اليوم مع مبعوثة السكرتير العام للأمم المتحدة وسنتحدث باستفاضة عن هذا الأمر خاصة وأن مصر أعلنت عن نيتها استضافه مؤتمر لإعادة إعمار غزة، مشيرا إلى أن مصر لديها رؤية واضحة فيما يتعلق بإعادة الإعمار دون أن يؤدي ذلك إلى خروج أي مواطن من أرضه ولدينا رؤية واضحة في هذا الشأن ولدينا توافق عربي، وأيضا نتحدث مع الأمم المتحدة للتحرك في هذا الإطار.

قيام الدولة الفلسطينية

وقال: وكل هذا سيكون هو عبارة عن المرحلة الأولى التي تقود إلى بدء عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية حتى نستطيع أن نمنع تكرار حلقات ودوائر العنف والعدوان، مضيفا " هذه ليست المرة الأولى، وبالتالي نقول: إن الحل الوحيد لذلك هو إطلاق عملية سياسية بناء على المقررات الدولية تؤدي إلى بناء الدولة وإقامة الدولة الفلسطينية باعتبار أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.