أخبار الحوادث اليوم: زوجة أورتيجا تتهم بلوجر بالتعدي عليها.. مهتز نفسيًا يحاول إنهاء حياته أمام محكمة جنوب القاهرة.. وفتاة تحرر محضرا ضد سائق تحرش بها بمدينة نصر

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

زوجة أورتيجا تتهم بلوجر بالتعدي عليها في القاهرة الجديدة

حررت زوجة مطرب المهرجانات أورتيجا محضرا بقسم شرطة التجمع الأول، ضد بلوجر بسبها والتعدي عليها بالضرب في القاهرة الجديدة.



طبيبة تتهم أمن كومبوند شهير بالتجمع بسبها

حررت طبيبة محضرا بقسم شرطة التجمع الأول تتهم فيه أفراد أمن كومبوند شهير في التجمع بالقاهرة الجديدة بالتعدي عليها وأسرتها بالألفاظ والسب والقذف أثناء محاولتها إدخال مواد بناء إلى شقتها داخل الكومبوند الشهير.



الداخلية تكشف ملابسات فيديو محاولة شخص اقتحام شقة سيدة بحدائق الأهرام

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخص بتتبع سيدة أثناء دخولها شقتها في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، محاولًا دخول العقار خلفها.



الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف الأطفال في القليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بـوزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو يتضمن ادعاء شخصان وكريمة أحدهما بتعرض الأخيرة لمحاولة خطف حال سيرها بإحدى قرى محافظة القليوبية وتحذيرهم المواطنين من انتشار حالات خطف الأطفال بالمحافظة.



الداخلية تنفي صحة فيديو متداول عن ضبط شخص بالإسكندرية دون وجه حق

نفى مصدر أمني صحة ما ورد في مقطع فيديو متداول عبر إحدى المنصات الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، يتضمن ادعاء بعض العناصر الإجرامية بشأن قيام أحد رجال الشرطة في الإسكندرية بضبط شقيقه دون وجه حق.

فتاة تحرر محضرا ضد سائق تحرش بها لفظيا بمدينة نصر

حررت فتاة محضرا في قسم شرطة أول مدينة نصر اتهمت فيه سائق سيارة بالتعدي عليها والتحرش بها لفظيا أثناء تواجدها بسيارتها في شارع مكرم عبيد في وضح النهار أمام المارة.



مهتز نفسيًا يحاول إنهاء حياته أمام محكمة جنوب القاهرة بزينهم (فيديو)

مزق مهتز نفسيا جسده بالطعنات أمام محكمة جنوب القاهرة في منطقة زينهم بالسيدة زينب ونجح ضباط تأمين المحكمة في السيطرة عليه ونقله إلى المستشفى.



تأجيل دعوى الفنانة عفاف شعيب ضد مخرج شهير لـ 19 فبراير

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل نظر ثاني جلسات الدعوى المقدمة من الفنانة عفاف شعيب ضد مخرج شهير تتهمه فيها بالسب والتشهير بها إلى جلسة 19 فبراير الجاري للحكم.



مجلس الدولة: دراسة مناهج علمية مكافئة شرط لمعادلة الشهادات الأجنبية بالمصرية

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن معادلة الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون، هو حق أصيل وحصرى للجنة معادلة الدرجات العلمية التى شكلها المجلس الأعلى للجامعات، ويعتمد توصياتها، فهذا المجلس هو السلطة الإدارية الوحيدة ذات الاختصاص بتقرير معادلة الدرجات العلمية والدبلومات التى تمنحها الجامعات.



القبض على شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.



القبض على المتهمين بقتل صديقهم داخل شقة بمصر القديمة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 متهمين بتهمة قتل شاب عشريني داخل شقة بمنطقة مصر القديمة، إثر خلافات على المخدرات.



إحالة أوراق المتهم بقتل قهوجي في الكوربة للمفتي

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بإحالة أوراق المتهم بقتل قهوجي في منطقة الكوربة بمصر الجديدة إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.



مجلس الدولة: الدستور كفل مجانية التعليم في الجامعات والمعاهد والمدارس

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن الدستور المصري كفل مجانية التعليم في جامعات الدولة المصرية ومعاهدها ومدارسها، وأن المشرع ناط بالجامعات المصرية الاختصاص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي، والبحث العلمي في البلاد، فتقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء بهحضاريًا، ابتغاء المساهمة في رُقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية.



أب يحرر محضرًا ضد حضانة دولية بسبب تعرض ابنه لبتر بإصبع يده

حرر أب محضرا ضد حضانة دولية بالتجمع بسبب تعرض ابنه لبتر في إصبع يده اليسرى.

الحبس 3 سنوات لأوكرانية متهمة بالتعدي على سيدة بالتجمع

قررت محكمة القاهرة الجديدة، حبس متهمة "أوكرانية الجنسية" 3 سنوات، لاتهامها بالتعدي على سيدة بالتجمع الأول بسبب تصادم سيارتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.