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حوادث

القبض على شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة

القبض على شخصين بتهمة
القبض على شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه

ألقت أجهزة وزارة الداخلية ، القبض على  شخصين بالقاهرة لقيامهما بغسل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

 

 غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة

 اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
 

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وقدرت تلك الممتلكات بـ 100 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حصيلة تجارة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة غسل 100 مليون

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