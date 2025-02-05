حررت زوجة مطرب المهرجانات أورتيجا محضرا بقسم شرطة التجمع الأول، ضد بلوجر بسبها والتعدي عليها بالضرب في القاهرة الجديدة.

زوجة أورتيجا تتهم بلوجر بالتعدي عليها في القاهرة الجديدة

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن الجيزة بلاغا من زوجة مطرب المهرجانات أورتيجا اتهمت فيه بلوجر شهيرة بالتعدي عليها بالضرب والسب في القاهرة الجديدة.

ويكثف رجال المباحث من جهودها لكشف الملابسات مع فحص كاميرات المراقبة، والاستماع لأقوال شهود العيان.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.



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