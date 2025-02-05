الأربعاء 05 فبراير 2025
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حوادث

أب يحرر محضرًا ضد حضانة دولية بسبب تعرض ابنه لبتر بإصبع يده

تحرير محضر
تحرير محضر

حرر أب محضرا ضد حضانة دولية بالتجمع بسبب تعرض ابنه لبتر في إصبع يده اليسرى. 

وكان الأب قد تلقى اتصالًا هاتفيا من حضانة طفله الدولية بالتجمع، يفيد بوجود طفله البالغ من العمر ٣ سنوات في المستشفى، ثم ذهب إلى المستشفى ليتفاجأ بان نجله دخل غرفة العمليات لإجراء عملية بسبب تعرض لبتر بإصبع اليد اليسرى.

وتم تحرير المحضر رقم ١٤٠٥ بقسم شرطة التجمع الخامس، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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التجمع الخامس الداخلية بقسم شرطة التجمع الخامس شرطة التجمع الخامس قسم شرطة التجمع الخامس

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