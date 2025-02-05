القبض على المتهمين بقتل صديقهم داخل شقة بمصر القديمة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 3 متهمين بتهمة قتل شاب عشريني داخل شقة بمنطقة مصر القديمة، إثر خلافات على المخدرات.

العثور على جثة شاب بمصر القديمة

تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة هامدة داخل شقة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة شاب إثر اصابته بطعنة نفاذة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وبإجراء التحريات تبين أن الشاب سيء السمعة، وأن مشادة كلامية بينه وبين أصدقائه الثلاثة بسبب المخدرات فتطورت إلى مشاجرة أقدم على إثرها أحدهم على تسديد طعنة نافذة له فسقط قتيلا وتركوه وفروا هاربين.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة تمهيدا لتتولي النيابة العامة التحقيق.

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