تفاصيل القبض على البلوجر هدير عبد الرازق ووالدها في القاهرة الجديدة



ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على البلوجر، هدير عبدالرازق، ووالدها داخل كمبوند سكنى بمنطقة القاهرة الجديدة، بسبب خلاف على شقة مستأجرة.

كان إخطار ورد إلى أجهزة الأمن بالقاهرة من شرطة النجدة يفيد ببلاغ باحتجاز شاب داخل شقة سكنية في أحد المجمعات السكنية الشهيرة بالقاهرة الجديدة.

وبسؤال المبلغ والمتهمين ظلا يتبادلا الاتهامات، وتم اقتياد الطرفين للقسم.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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