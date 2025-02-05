الأربعاء 05 فبراير 2025
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حوادث

فتاة تحرر محضرا ضد سائق تحرش بها لفظيا بمدينة نصر

قسم شرطة أول مدينة
قسم شرطة أول مدينة نصر، فيتو

حررت فتاة محضرا في قسم شرطة أول مدينة نصر اتهمت فيه سائق سيارة بالتعدي عليها والتحرش بها لفظيا أثناء تواجدها بسيارتها في شارع مكرم عبيد في وضح النهار أمام المارة.

 

فتاة تتهم سائقا بالتحرش بها لفظيا بمدينة نصر

تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من فتاة اتهمت فيه سائق سيارة بالتعدي عليها والتحرش بها ومضايقتها أثناء تواجدها في شارع مكرم عبيد بمدينة نصر.

وأضافت الفتاة في محضر الشرطة، أنه أثناء تواجدها في أحد فروع البنوك قام السائق بغلق الطريق على سيارتها وتحرش بها لفظيا ثم تعدى عليها ومنعها من التحرك بسيارتها، وضايقها أثناء قيادتها سيارتها.

 

تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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فتاه تتهم سائق بالتحرش بها لفظيا بمدينة نصر فتاه تتهم سائق بالتحرش بها لفظيا مدينة نصر قسم شرطة أول مدينة نصر

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