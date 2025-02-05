الداخلية تكشف ملابسات فيديو محاولة شخص اقتحام شقة سيدة بحدائق الأهرام

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخص بتتبع سيدة أثناء دخولها شقتها في منطقة حدائق الأهرام بالجيزة، محاولًا دخول العقار خلفها.

فيديو محاولة شخص دخول شقة سيدة بحدائق الأهرام

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخص بتتبع سيدة حال دلوفها العقار محل سكنها ومحاولته دخول شقتها.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي حول الحادث، وبسؤال السيدة، أفادت بأنها في يوم 4 فبراير الجاري، وعند عودتها إلى منزلها، لاحظت شخصًا يتتبعها ويقوم بمحاولة دفع باب شقتها للدخول وراءها، لكنها تمكنت من غلق الباب، مما دفعه للفرار.



وأضافت أنها قامت بنشر الفيديو المشار إليه على مواقع التواصل الإجتماعى ولم تتقدم ببلاغ فى هذا الشأن.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص المتورط في الحادث، وهو عاطل يعاني من تأخر عقلي، ومقيم في منطقة الطالبية. وتم ضبطه.

وبسؤال أهليته أفادوا بأنه مصاب بتأخر وإعاقة ذهنية وسابقة ضبطه بمعرفة بعض الأهالى فى واقعة مماثلة وتم صرفه لحالته المرضية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



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