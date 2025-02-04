نيابة مدينة نصر تستمع لأقوال شاب تعرض للسرقة بالإكراه علي يد شخصين

استمعت نيابة مدينة نصر، لاقوال شاب من جنسية اجنبية، تعرض للسرقة بالاكراه علي يد شخصين؛ بدائرة القسم.

وقال الضحية بعد تحسن حالتة الصحية “إنه لا تربطة أي علاقة بالمتهمين، وكان هدف الجناة سرقته في الاساس”.

وتابع المجني عليه انه كان موجود بأحد المطاعم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وبدء المتهمين بالشروع في التشاجر معه ثم سرقته".



كانت بداية الواقعة ما تم تداوله بشأن تعرض أحد الأشخاص للسرقة بالإكراه من قبل شخصين، والتعدى عليه مستخدمين أسلحة بيضاء محدثين إصابته حال وجوده أمام أحد المطاعم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، مصابًا بجروح إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة عاطلين "يحملان جنسية إحدى الدول" مقيمين بدائرة القسم وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم، في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه كرهًا عنه عقب افتعالهما مشاجرة معه وإحداث إصابته المنوه عنها، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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