الأربعاء 05 فبراير 2025
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حوادث

الداخلية تنفي صحة فيديو متداول عن ضبط شخص بالإسكندرية دون وجه حق

حملة أمنية
حملة أمنية

نفى مصدر أمني صحة ما ورد في مقطع فيديو متداول عبر إحدى المنصات الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، يتضمن ادعاء بعض العناصر الإجرامية بشأن قيام أحد رجال الشرطة في الإسكندرية بضبط شقيقه دون وجه حق.

وأوضح المصدر أن الفيديو قديم وتم تداوله في نوفمبر من العام الماضي، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية نشرت في حينه بيانًا رسميًا أوضحت خلاله ملابسات الواقعة.

وأضاف المصدر الأمني، أن شقيق الشخص الذي ظهر في الفيديو كان قد تم ضبطه لمحاولته التعدي على إحدى الفتيات تحت تهديد السلاح، مؤكدًا أن الجهات المعنية اتخذت الإجراءات القانونية بحق ناشر الفيديو بسبب ادعاءاته الكاذبة.

 

وأشار المصدر إلى أن الجماعة الإرهابية دأبت على إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة والترويج لها على أنها حديثة، بهدف إثارة البلبلة، مؤكدًا أن هذه الأساليب تعكس حالة الإفلاس التي تمر بها الجماعة، والتي يدركها الشعب المصري جيدًا.

 

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الاسكندرية جماعة الإخوان وزارة الداخلية

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