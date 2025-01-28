السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في مصر القديمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب داخل شقة بمنطقة مصر القديمة دون وقوع أى إصابات.



حريق شقة مصر القديمة



كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.



وتم فرض كردون أمنى بمحيط حريق شقة سكنية بمصر القديمة لمحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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