مهتز نفسيًا يحاول إنهاء حياته أمام محكمة جنوب القاهرة بزينهم (فيديو)

مزق مهتز نفسيا جسده بالطعنات أمام محكمة جنوب القاهرة في منطقة زينهم بالسيدة زينب ونجح ضباط تأمين المحكمة في السيطرة عليه ونقله إلى المستشفى.

ورصدت المتابعة الأمنية لمحكمة جنوب القاهرة بقيادة الرائد أحمد حنفي من حرس المحكمة قيام مواطن بالتوقف على باب المحكمة حاملا سلاحا أبيض "سكـين" وأصاب جسده بعدة جروح وسط ذهول رواد المحكمة.

نجح الرائد أحمد حنفي حرس قائد حرس مجمع المحاكم بزينهم في تهدئة المواطن وسحب السلاح الأبيض من بين يديه وتم السيطرة عليه ونقله للمستشفى لحين التحقيق معه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا يفيد محاولة شخص إنهاء حياته أمام محكمة جنوب القاهرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أنه مهتز نفسيا، وتحفظت عليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.