الأربعاء 05 فبراير 2025
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حوادث

مهتز نفسيًا يحاول إنهاء حياته أمام محكمة جنوب القاهرة بزينهم (فيديو)

مهتز نفسيًا يحاول
مهتز نفسيًا يحاول إنهاء حياته أمام محكمة جنوب القاهرة

مزق مهتز نفسيا جسده بالطعنات أمام محكمة جنوب القاهرة في منطقة زينهم بالسيدة زينب ونجح ضباط تأمين المحكمة في السيطرة عليه ونقله إلى المستشفى.

ورصدت المتابعة الأمنية لمحكمة جنوب القاهرة بقيادة الرائد أحمد حنفي من حرس المحكمة قيام مواطن بالتوقف على باب المحكمة حاملا سلاحا أبيض "سكـين" وأصاب جسده بعدة جروح وسط ذهول رواد المحكمة.

نجح الرائد أحمد حنفي حرس قائد حرس مجمع المحاكم بزينهم في تهدئة المواطن وسحب السلاح الأبيض من بين يديه وتم السيطرة عليه ونقله للمستشفى لحين التحقيق معه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، بلاغا يفيد محاولة شخص إنهاء حياته أمام محكمة جنوب القاهرة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين أنه مهتز نفسيا، وتحفظت عليه.

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الأجهزة الأمنية بالقاهرة الأجهزة الأمنية محكمة جنوب القاهرة منطقة زينهم

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