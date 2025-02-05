“مدمن مخدرات”..الشرطة تكشف حقيقة فيديو خطف عامل بالعبور

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على عامل توصيل طلبات وتقييده واصطحابه عنوة داخل سيارة بالقليوبية وتبين أن والده وشقيقه وراء الواقعة.

حقيقة فيديو خطف عامل بالعبور

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على "عامل توصيل طلبات" وتقييده واصطحابه عنوة داخل سيارة بمدينة العبور بالقليوبية.

وبالفحص أمكن تحديد الأشخاص الظاهرين بمقطع الفيديو (والد وشقيق "العامل المذكور"، وعاملان بمصحة لعلاج الإدمان).

وبسؤال والد المذكور قرر بأن نجله من مدمني المواد المخدرة، وأضاف بقيامه بالاتفاق مع العاملان لإصطحاب نجله وإيداعه بالمصحة للعلاج ونفى تعرض نجله للاختطاف، وبسؤال نجله أيد ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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