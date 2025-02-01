السبت 01 فبراير 2025
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حوادث

تسيير الحركة المرورية بطريق سفاجا - قنا بعد انقلاب سيارة

انقلب سيارة بطريق
انقلب سيارة بطريق سفاجا-قنا،فيتو

تمكنت الخدمات المرورية المنتشرة على طريق سفاجا- قنا من تسيير الحركة المرورية أمام قائدي السيارات بعدما تسبب  انقلاب سيارة أجرة بالطريق إلى مصرع شخصين وإصابة ٧ آخرين تم نقلهم للمستشفى العام.

وكان اللواء حسن عبدالعزيز مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالكيلو 25 سفاجا قنا.

وجرى الدفع بـ5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، فيما تم إيداع الجثامين في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف الجهات المختصة.

وكشف مصدر طبي أنه جارٍ عمل الفحوصات الطبية اللازمة لجميع المصابين للتأكد من عدم وجود أي مضاعفات خطيرة بسبب الحادث.

وتحرّر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات وبيان سبب وقوع الحادث.

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الخدمات المرورية الحركة المرورية انقلاب سيارة أجرة
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