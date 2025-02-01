السبت 01 فبراير 2025
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حوادث

المعمل الجنائي يكشف سبب حريق مستشفى 15 مايو

حريق في مستشفي 15
حريق في مستشفي 15 مايو،فيتو

كشف تقرير المعمل الجنائي أن وراء الحريق الذي نشب داخل  غرفة الرعاية المركزة بمستشفى 15 مايو  ، ماس كهربائي بالتكييف المركزي الموجود بالمستشفي.

ويواصل  رجال المباحث الجنائية بأمن القاهرة  سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.

 

كانت  غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل غرفة الرعاية المركزة بمستشفى 15 مايو.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتم نقل المرضى ومحاصرة النيران وإخمادها دون وقوع إصابات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

حريق مطعم مشويات بالمقطم
وفي سياق آخر كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم مشويات شهير بشارع 11 بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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المعمل الجنائي الحريق بمستشفى 15 مايو المباحث الجنائية

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