السبت 01 فبراير 2025
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ملفات وحوارات

يوم قضائي ساخن.. ظهور رجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة" في جنح القاهرة الجديدة.. ومحاكمة المخرج محمد سامي

محاكمة رجل اعمال
محاكمة رجل اعمال متهم بالنصب علي افشة أبرز محاكمات اليوم

تشهد المحاكم الجنائية والجنح اليوم السبت عددا من القضايا العامة التي أثارت الرأي العام مؤخرا.

 وتستعرض فيتو أبرز تلك القضايا في السطور التالية.

 

أول ظهور لرجل الأعمال المتهم بالنصب على "أفشة".. بعد قليل

 

تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، أولى جلسات محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة"، والاستيلاء على شيك بقيمة 13 مليون جنيه.
كانت  نيابة القاهرة الجديدة، قررت إحالة رجل أعمال متهم بالنصب على لاعب النادي الأهلي، والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير الجاري بقيمة 13 مليون جنيه، لمحكمة الجنح وتحديد جلسة 1 فبراير الجاري لنظر أولى الجلسات.

التحريات كشفت أن المتهم استولى على شيك من لاعب الأهلي بحجة جلب سيارة له من الخارج، لكنه لم يوف بوعده ورفض أيضا رد الشيك.

 

نظر محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى البدرشين


تنظر الدائرة الأولى إرهاب والمنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20600 لسنة 2023 جنايات البدرشين.


محاكمة المتهم بقتل مالك مقهى أسوان بمصر الجديدة

 

تنظر محكمة جنايات مصر الجديدة، محاكمة مالك محل عصائر والمتهم بقتل أحد  ملاك مقهى أسوان بمصر الجديدة.

واعترف المتهم بقتل شريكه في مقهى شهير بمصر الجديدة، بارتكاب الجريمة، وكشف أمام رجال المباحث تفاصيل ارتكابه الحادث، قائلا إن خلافا بينه وبين المجني عليه، على ملكية محل العصائر الخاص به، أدى لوقوع اشتباك بينهما، حيث ادعى القتيل ملكيته للمحل، بعد شرائه شقة تعلو المحل بالعقار الذي يمتلك به المقهى، وحصوله على حصة بالعقار، محاولا طرد المتهم من محل العصائر الخاص به.

 

محاكمة المخرج محمد سامى فى اتهامه بالتعدى على مدير مركز صيانة

 

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد اليوم، محاكمة المخرج محمد سامى فى اتهامه بالتعدى على مدير مركز صيانة.

وطالب دفاع المخرج محمد سامي هيئة المحكمة خلال أولى جلسات المحاكمة المخرج بتهمة التعدي على مدير مركز صيانة،  بأجل الاطلاع والإعلان بسداد للرسم والدعوى المدنية، وادعى مدنيا بـ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وتغيب المخرج محمد سامي عن حضور أولى جلسات محاكمته بتهمة التعدي على مدير مركز صيانة، وأيضا محاكمة الأخير بتهمة إتلاف سيارة المخرج.

 

 

محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة
 

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى،  محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة.

وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

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