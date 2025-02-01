7 مهام للملصق الإلكتروني.. خبير مروري يوضح خطوات تركيبه وعقوبة المخالفين.. وهذه أبرز السيارات المعفاة

في إطار تعزيز تطبيق قانون المرور الجديد، ترصد لقرائها أهمية تركيب الملصق الإلكتروني والعقوبات التي فرضها القانون على المخالفين من قائدي السيارات، وذلك من خلال حديث مع الخبير المروري اللواء مصطفى درويش، الذي أوضح خطوات تركيبه والمدة الزمنية لصلاحيته، بالإضافة إلى أبرز السيارات المعفاة من هذه الإجراءات.

وأكد اللواء مصطفى درويش، الخبير المروري، أن قانون المرور الجديد يتضمن بندًا رقم «8» من المادة «11» يلزم قائدي السيارات بتركيب الملصق الإلكتروني، ويضعه ضمن شروط الترخيص.

وأشار إلى أن القانون شدد على ضرورة تثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة، يتضمن تعريفًا بالمركبة، مع دفع رسم سنوي يتراوح بين 75 و300 جنيه.

وأضاف الخبير المروري أن القانون أعفى بعض المركبات من هذه الإجراءات، بما في ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية، بالإضافة إلى المركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.

حالات المخالفات والعقوبات المقررة

وفقًا لقانون المرور، يعاقب قائدي السيارات بعدم تركيب الملصق الإلكتروني أو إخفائه أو إتلافه أو نقله إلى مركبة أخرى بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 300 و1500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين. كما يتم سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن 3 أشهر في حالة العبث بالملصق أو فقدانه.

أهمية تركيب الملصق الإلكتروني

تسهيل التعرف على المركبة: يضم الملصق جميع المعلومات الخاصة بالسيارة الموجودة لدى إدارة المرور، مما يسهل التعرف عليها.

إدارة حركة المرور: يساهم في تحديد الأماكن ذات الكثافات المرورية وتوفير تقارير وإحصائيات تساعد في تنظيم الحركة.

تحديد مسار السيارات: يوفر إرشادات مرورية تساهم في تحسين تجربة القيادة.

تطبيق القواعد المرورية: يساعد في الحفاظ على سلامة وأمن السائقين والمواطنين.

تسجيل المخالفات إلكترونيًا: يتم تسجيل المخالفات المرورية بسرعة ودقة.

تتبع السيارات المسروقة: يسهل الوصول إلى السيارات المبلغ بسرقتها في مختلف أنحاء الجمهورية.

رصد مخالفات السرعة: يتم تخزين صور مخالفات تجاوز السرعة في قاعدة البيانات المركزية لإدارات المرور.

خطوات إصدار الملصق الإلكتروني

التوجه إلى إدارة المرور التابعة لمحل إقامة مالك السيارة.

إحضار رخصة السيارة سارية المفعول.

تقديم طلب إصدار الملصق الإلكتروني.

تسديد الرسوم المقررة في الخزينة.

استلام الملصق الإلكتروني الذي يحتوي على بيانات السيارة.

تثبيت الملصق في المكان المخصص له على الزجاج الأمامي للسيارة.

المدة الزمنية لصلاحية الملصق الإلكتروني

ترتبط صلاحية الملصق الإلكتروني بصلاحية رخصة السيارة. فإذا كانت الرخصة سارية لمدة سنة، فإن صلاحية الملصق تنتهي بعد سنة، وإذا كانت الرخصة سارية لـ3 سنوات، فإن صلاحية الملصق تستمر لنفس المدة. ويمكن التعرف على صلاحية الملصق من خلال الموقع الإلكتروني لإدارة المرور بإدخال رقم السيارة.

إجراءات استبدال الملصق التالف

في حالة تلف الملصق الإلكتروني نتيجة خدش أو كسر الزجاج، يجب على مالك السيارة التوجه إلى وحدة المرور التابعة لمحل إقامته لسداد رسوم بدل فاقد الملصق، والتي تتراوح بين 75 و300 جنيه. وبعد السداد، يتم تثبيت ملصق جديد على السيارة.

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