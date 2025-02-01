تفريغ كاميرات المراقبة لكشف غموض وفاة موظف الأوبرا (صور)

قام اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة بتشكيل فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات حول واقعة انتحار موظف العلاقات العامة بدار الأوبرا في نهر النيل، تنفيذا لتكليف النيابة العامة لرجال المباحث بتكثيف التحريات حول الواقعة.

كما جار تفريغ كافة كاميرات المراقبة الموجودة بداخل وخارج دار الأوبرا للوقوف على ملابسات الواقعة وماذا حدث قبل أن ينهي الموظف حياته.

كما شكك شقيق المتوفي أمام جهات التحقيق في الرسالة التي تركها المتوفي قبل إقدامه على انتحاره قائلا: إن الرسالة التي تركها شقيقه قبل إنهاء حياته: “مش خطه.. ومكانش عنده مشاكل نفسية”، وشكك في انتحاره.

نص رسالة الموظف قبل وفاته

"ستراني في مرضك وضعفك" بتلك الكلمات المؤلمة التي خطها، هاني عبد القادر، الموظف في دار الأوبرا المصرية، في رسالة تركها قبل انتحاره، أنهى ابن الثلاثين عامًا حياته.

فيما انتشرت رسالته هذه كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، خلال اليومين الماضيين.

إذ كتب فيها متوجها لمن ظلمه، حسب ما أوضح: ستراني في مرضك وضعفك وفشلك.. ستراني في عقوق أبنائك.. ستراني في غدر من حولك... ستراني في هجر أصحابك... ".

وقال مصدر مسئول، إن أجهزة الأمن تجرى تحقيقات موسعة في واقعة تخلص موظف بدار الأوبرا من حياته.

وكانت المطربة إيناس عزالدين كشفت عن تخلص موظف يعمل بدار الأوبرا من حياته بالقاء نفسه في نهر النيل.

وكتبت إيناس عزالدين، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "زميل لينا في الأوبرا رجل على خُلق عمرنا ما شوفنا منه إلا الاحترام مات منتحر، رمى نفسه في النيل بسبب ظلم كبير وقع عليه وخلى الدنيا اتقفلت في وشه وساب الورقة دي.. تفتكروا المأساة وقفت على كده؟".

وأضافت: "لا ده زميله كمان لما بلغه الخبر طب مات حزنًا عليه وعلى طريقة موته، والظلم اللي اتعرضله بس تفتكروا مين الظالمة المقصودة في رسالته؟ ويا ترى هتعرف تعيش وتنام؟ ويا ترى ظالمة كام إنسان غيره؟ فيه كام هاني تاني مظلومين ومقهورين ومتضررين بس لسه ما انتحروش؟".

وتابعت: "طب فيه كام واحد من الظلم والقهر تعب ومرض ولا جاله جلـطة ولا عصب سابع ولا سكتة وماحدش عرف بيه؟ تفتكروا هاني وزميله حقهم عند مين، وهل ينفع يروح دمـ.هم هدر ويموتوا والظالم أو الظالمة زي ما ذكر قبل وفاته يكمل عادي؟".

واختتمت: "حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من جعل العمل بيئة سامة غير صالحة للعمل، فيه كام هاني عبدالقادر في الأوبرا؟".

وطالبت إيناس عزالدين، في منشور آخر، المسئولين بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وكتبت: “أطالب بفتح تحقيق عاجل في وزارة الثقافة في واقعة انتحار الزميل بدار الأوبرا المصرية هاني عبد القادر”.

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