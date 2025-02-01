السبت 01 فبراير 2025
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حوادث

فحص محاضر التغيب لكشف هوية سيدة دهستها سيارة بأكتوبر

فريق بحث لكشف هوية
فريق بحث لكشف هوية مسنة دهستها سيارة في اكتوبر،فيتو

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة كشف هوية سيدة دهستها سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر أثناء عبورها، الطريق من خلال تشكيل فريق بحث بقطاع الأمن العام يعمل علي جمع المعلومات والتحريات وفحص البلاغات والمحاضر المحررة عن المتغيبين.

بينما تم القبض علي قائد السيارة الملاكي المتهم بدهس السيدة بسبب السرعة الجنونية والذي  يبلغ من العمر 40 سنة صاحب شركة عقارات وتم التحفظ علي سيارته المتسببة في الحادث.

وكان اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية، تلقى إخطارا من المقدم محمد أشرف، رئيس مباحث زايد ثانى، يفيد فيه بأنه أثناء عبور سيدة مجهولة فى العقد الثالث من العمر نهر الطريق اصطدمت بها سيارة ملاكى تسير بسرعة جنونية.

 وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

كما أمرت الجهات الخاصة بالتصريح بالدفن، بعد نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

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اجهزة البحث الجنائي أمن الجيزة بقطاع الامن العام شركة عقارات

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