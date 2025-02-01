فحص محاضر التغيب لكشف هوية سيدة دهستها سيارة بأكتوبر

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة كشف هوية سيدة دهستها سيارة ملاكي بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر أثناء عبورها، الطريق من خلال تشكيل فريق بحث بقطاع الأمن العام يعمل علي جمع المعلومات والتحريات وفحص البلاغات والمحاضر المحررة عن المتغيبين.

بينما تم القبض علي قائد السيارة الملاكي المتهم بدهس السيدة بسبب السرعة الجنونية والذي يبلغ من العمر 40 سنة صاحب شركة عقارات وتم التحفظ علي سيارته المتسببة في الحادث.

وكان اللواء هانى شعراوي، مدير المباحث الجنائية، تلقى إخطارا من المقدم محمد أشرف، رئيس مباحث زايد ثانى، يفيد فيه بأنه أثناء عبور سيدة مجهولة فى العقد الثالث من العمر نهر الطريق اصطدمت بها سيارة ملاكى تسير بسرعة جنونية.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.

كما أمرت الجهات الخاصة بالتصريح بالدفن، بعد نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.