القبض على عامل قتل كلبًا بسلاح أبيض في الجيزة

ألقى رجال مباحث الجيزة القبض على عامل متهم، بالاعتداء على كلب بسلاح أبيض بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، مما أسفر عن نفوقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب عقر الكلب له، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، رصدت تداول مقطع فيديو لشاب يعتدي على كلب بسلاح أبيض، مما أدى إلى نفوقه.

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتبين أن الواقعة دارت أحداثها في بولاق الدكرور، وبضبط المتهم اعترف بصحة ارتكاب الواقعة، لعقر الكلب له.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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