الجرائم الجنائية وعقوباتها، أنواع القضايا التي تسقط بمضي المدة

في إطار متابعة القضايا الجنائية والإرهابية وعقوباتها، نرصد في هذا التقرير أنواع الجرائم التي تسقط بمضي المدة الزمنية، وتلك التي لا تنقضي، بالإضافة إلى توضيح من خبير قانوني حول الجرائم الجنائية والإرهابية وعقوباتها.

أولًا: الجرائم التي تخضع لانقضاء الدعوى الجنائية والمدة الزمنية لها

تنص القوانين الجنائية على أن بعض الجرائم تسقط بمضي فترة زمنية محددة، وذلك وفقًا لطبيعة الجريمة وشدتها. وفيما يلي أبرز هذه الجرائم والفترات الزمنية المحددة لانقضاء الدعوى:

جرائم الجنايات المعاقب عليها بالإعدام: تسقط العقوبة بعد مرور 30 سنة.

جرائم الجنايات المعاقب عليها بالسجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن العادي: تسقط العقوبة بعد مرور 20 سنة.

جرائم الجنح المعاقب عليها بالحبس أو الغرامة التي تزيد عن 100 جنيه مصري: تسقط العقوبة بعد مرور 5 سنوات.

جرائم المخالفات التي تتمثل في غرامة لا تزيد عن 100 جنيه مصري: تسقط العقوبة بعد مرور سنتين.

أما بالنسبة لانقضاء الدعوى الجنائية نفسها، فإنها تنقضي في مواد الجنايات بعد مرور 10 سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بعد 3 سنوات، وفي مواد المخالفات بعد مرور سنة واحدة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ثانيًا: الجرائم التي لا تخضع لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة

هناك جرائم لا تسقط بالتقادم، وهي جرائم خطيرة تمس أمن الدولة والمجتمع، ومن أبرزها:

جرائم استخدام السخرة واحتجاز الأجور: يعاقب الموظف العام الذي يستخدم السخرة أو يحتجز أجور العمال بالسجن المشدد.

جرائم التعذيب: يعاقب الموظف العام الذي يعذب متهمًا لحمله على الاعتراف بالأشغال الشاقة أو السجن من 3 إلى 10 سنوات، وإذا أدى التعذيب إلى الوفاة، تكون العقوبة هي الإعدام.

جرائم القبض والاحتجاز بدون وجه حق: يعاقب الجاني بالسجن المشدد إذا قبض على شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه.

جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن.

جرائم الإرهاب ومحاولة قلب نظام الحكم: لا تسقط هذه الجرائم بالتقادم.

جرائم المخدرات: تعتبر من الجرائم الخطيرة التي لا تسقط بالتقادم.

جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها: لا تسقط هذه الجرائم بالتقادم.

ثالثًا: خبير قانوني يوضح الجرائم الجنائية والإرهابية وعقوباتها

وقال المحامي ياسر عرفات، إن القضايا الجنائية تشمل انتهاك القوانين الجنائية التي تستوجب عقوبات من قبل الدولة. وتتنوع هذه الجرائم بين البسيطة مثل السرقة، والمعقدة مثل القتل والاحتيال الإلكتروني وقضايا المخدرات.

وأشار عرفات إلى أن عقوبات الجرائم الجنائية تتراوح بين الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة والأشغال الشاقة المؤقتة، وفقًا لطبيعة الجريمة وشدتها.

وفيما يتعلق بالجرائم الإرهابية، أوضح الخبير القانوني أن قانون مكافحة الإرهاب حدد في المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، حيث يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. كما يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.

وأضاف عرفات أن العقوبة تصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية أو منعه من الانفصال عنها.

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