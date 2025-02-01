السبت 01 فبراير 2025
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حوادث

إصابة 18 شخصا في حادث تصادم أعلى الطريق الدائري الإقليمي

وقوع حادث تصادم اعلي
وقوع حادث تصادم اعلي الدائري الاقليمي،فيتو

أصيب 18 شخصا في حادث تصادم سيارة نقل مع سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري الإقليمي، بعد نزلة بني سلامة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وتم انتقال قوات البحث الجنائي والخدمات المرورية مدعومة بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وقامت بنقل المصابين.

وتواصل الخدمات المرورية رفع حطام الحادث لتسيير الحركة المرورية.

يأتي ذلك عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالحادث، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

فتح طريق الرماية بالجيزة بعد حادث تصادم

 

علي جانب آخر كانت قد أزالت الخدمات المرورية بمديرية أمن الجيزة آثار حادث تصادم وقع بين أتوبيس وسيارة بطريق الوصلة الجديدة بين منطقة الرماية والشيخ زايد بمحافظة الجيزة  وتسبب في وقوع مصابين، وقامت بتسيير الحركة المرورية وفتح الطريق أمام قائدي المركبات.

وقد أصيب 6 أشخاص إثر حادث تصادم وقع بين أتوبيس وسيارة نقل في الوصلة الجديدة بين منطقة الرماية والشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن يرافقها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمعاينة الموقف وتقديم الإسعافات اللازمة.

وتبين من الفحص والتحريات أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كما تم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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حادث تصادم سيارة الطريق الدائري مركز شرطة منشأة القناطر البحث الجنائي

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