الأحد 05 يناير 2025
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حوادث

لونا المالكي تستأنف بمحكمة الأسرة لحصولها على الميراث

محكمة الأسرة، فيتو
محكمة الأسرة، فيتو

تقدمت لونا صبري المالكي، طليقة رجل الأعمال أحمد بهجت، باستئناف على حكم محكمة الأسرة بأكتوبر أول درجة، بتطليقها من زوجها رجل الأعمال، لطلب حقها في الميراث رغم حصولها على مليون دولار نفقة.

 

قضت محكمة الأسرة في أكتوبر، برفض دعوى بطلان عقد طلاق رجل الأعمال أحمد بهجت من لونا المالكي وثبوت صحة عقد الطلاق.

وتقدمت المحامية هايدي فضالي، دفاع لونا المالكي، طليقة رجل الأعمال أحمد بهجت، بدعوى لمحكمة 6 أكتوبر لشئون الأسرة، طالبت فيها ببطلان طلاق موكلتها من مورثهم أحمد بهجت، على سند من القول إنها كانت زوجة للمرحوم بصحيح العقد الشرعي، ورزق منها ببنت وحيدة ميرا أحمد بهجت.

وكانت قد قضت محكمة الأسرة في أكتوبر بإلزام ورثة رجل الأعمال أحمد بهجت بدفع مليون دولار مهر ونفقة لطليقته لونا صبري.

وتقدمت المستشارة هايدي فضالي دفاع طليقة رجال الأعمال أحمد بهجت ببلاغ إلى النائب العام، ضد عمر أحمد بهجت وشقيقته، الورثة بسبب الحصول لموكلتها على النفقة والمهر، وأحالت النيابة البلاغ إلى محكمة الأسرة بأكتوبر والتي قضت بقرارها السابق.

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محكمة الأسرة بأكتوبر الميراث رجل الاعمال احمد بهجت لونا صبري المالكي
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