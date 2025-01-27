الإثنين 27 يناير 2025
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حوادث

بسبب الشبؤرة المائية، إغلاق طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي بداية من بوابة الرسوم

إغلاق طريق الإسكندرية
إغلاق طريق الإسكندرية الصحراوي،فيتو

تواصل قوات الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء أمجد انوار مدير الإدارة  إغلاق طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي  بداية من بوابة الرسوم نظرًا لكثافة الشبورة المائية التي وصلت إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مما أدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأهابت الإدارة بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتجنب حوادث الطرق بسبب كثافة الشبورة المائية، وسط انتشار الخدمات المرورية علي الطرق للاستجابة لاستغاثة قائدي السيارات، والعمل على تنظيم الحركة المرورية وعمل تحويلات مرورية.

وجاءت نصائح المرور للقيادة الآمنة أثناء الشبورة المائية وسوء الأحوال الجوية كالتالي: 

  • فتح زجاج السيارة بدرجة بسيطة لمنع تكثف الماء بداخلها وانعدام الرؤية.
  • تأجيل الرحلة لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.
  • يجب إضاءة جميع مصابيح السيارة، بحيث يكون الضوء الأمامي في الوضع المنخفض.
  • استخدام أنوار الشبورة إن وجدت.
  • استخدام أضواء الانتظار أثناء الشبورة، حتى تكون السيارة مرئية بالنسبة للغير.
  • يجب أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية وليس فى حدود السرعة القانونية، بحيث يمكن التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.
  • استعمال مساحات المطر.
  • استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة، حتى يشعر الغير بوجود السائق.
  • عدم التوقف في منطقة الشبورة.
  • فى حالة تعطل السيارة بمنطقة وجود الشبورة، يجب الإسراع بتجنبها أقصى الجانب الأيمن، وبعيدا تماما عن نهر الطريق، مع تشغيل كل الأنوار وتثبيت المثلث التحذيري خلف السيارة، وعدم النزول من السيارة لعدم التعرض للخطر.
  • لا يجوز تغيير السرعة فى حالة وجود الشبورة.
  • مضاعفة مسافة الأمان بين السيارات.
  • السير فى منتصف نهر الطريق بالاسترشاد بالخطوط البيضاء.
  • عدم التخطي لسيارة أخرى.

وطالبت الادارة العامة للمرور قائدى السيارات، عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

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الادارة العامة للمرور طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي الطرق الزراعية والسريعة حوادث الطرق
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