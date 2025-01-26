الأحد 26 يناير 2025
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حوادث

الحبس 5 سنوات عقوبة ترويع المواطنين وفقا للقانون

عقوبات لمرتكبي جرائم
عقوبات لمرتكبي جرائم تهديد المواطنين بحيوان مفترس،فيتو

تعد جريمة البلطجة واستخدام حيوان مفترس للتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين، جريمة مشينة يعاقب عليها قانون العقوبات وعلى هذا النحو ترصد فيتو، العقوبات التي يفرضها القانون علي من يستخدم حيوان مفترس لترويع المواطنين.

 

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وفقا للمادة  375 مرتكبي الجرائم الآتية.

 

 كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجته أو أحد أصوله أو فروعه وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.


يعاقب  بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

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حيوان مفترس فيتو مراقبة الشرطة

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