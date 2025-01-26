الإثنين 27 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على سائق سيارة ميكروباص انقلبت بمحور روض الفرج

القبض على سائق، فيتو
القبض على سائق، فيتو

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي سائق ميكروباص انقلبت على محور روض الفرج بمنطقة الوراق، وتسبب في إصابة 8 من مستقلين الميكروباص وتعطل الحركة المرورية.

ويواصل رجال البحث الجنائي إجراء التحقيقات والتأكد من كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث، مع متابعة حالة المصابين والتأكد من استقرار حالتهم الصحية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغ بانقلاب سيارة ووقوع مصابين علي محور روض الفرج على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة.

وتواجد رجال المرور لتوجيه السيارات ورفع الحطام من الطريق لتسهيل حركة المرور.


وتبين من الفحص الأولي أن بعض الركاب تعرضوا لإصابات تراوحت بين كسور وكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى الوراق لتلقي العلاج.

وتحرّر محضر بالواقعة، وتباشر الأجهزة المعنية التحقيقات في الحادث لمعرفة أسبابه، حيث تم فحص حالة الطريق ومدى صلاحيته للمرور. 

التحفظ على سائق سيارة اصطدمت بعمود إنارة بمنشاة القناطر

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات حادث الطريق الإقليمي

الحبس 5 سنوات عقوبة ترويع المواطنين وفقا للقانون

السيطرة على حريق شب في كشك بقالة بميدان لبنان

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق إدفو - مرسى علم

إصابة 8 طلاب ماليزيين بجامعة الأزهر في انقلاب أتوبيس ببورسعيد

إصابة 21 شخصا إثر اصطدام أتوبيس برصيف طريق رأس غارب

إخماد حريق بمدخنة مطعم شهير في الدقي

أسرة فتاة سقطت من الطابق الثالث بأبو النمرس: أنهت حياتها بسبب الاكتئاب

رسائل وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الـ74.. إرساء شعار دولة القانون.. تطوير أساليب التدريب والتسليح.. والعمل المتواصل على منع الجريمة قبل وقوعها

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية محور روض الفرج الحركة المرورية البحث الجنائي
ads

الأكثر قراءة

يفتح أبواب الجحيم، ردود رسمية على مقترح ترامب لنقل سكان غزة إلى الأردن ومصر

رابطة الأندية تعلن استدعاء مراقب مباراة الأهلي وبيراميدز للتحقيق

مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم مروع بالغربية

إلغاء المؤتمر الصحفي لـ كولر عقب مباراة الأهلي وبيراميدز لهذا السبب "صور"

ترتيب الدوري المصري بعد قمة الأهلي وبيراميدز

الأهلي يتعادل مع بيراميدز 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز (صور)

الأهلي يعلن تعاقده مع أحمد رضا قادما من بتروجيت

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة

منوعات

المزيد

خبير: 36% فقط من التونسيين يملكون حسابا بنكيا أو بريديا

خطأ في اللقاء الأول لميجان ماركل والملكة إليزابيث يعود للواجهة، ما القصة ؟

توقيف بريطاني في موسكو لتلفظه بألفاظ بذيئة في مكان عام

حكاية عجوز لبنانية تحدت دبابات وجنود الاحتلال بالحجارة للحفاظ على أرضها

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

ارتفاع أسعارالذهب بالسوق المحلي في ختام تعاملات اليوم الأحد 26/ 1/ 2025

25 ألف جنيه سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة بالأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية أكل العنب في المنام وعلاقتها بتحقيق نجاح مهني قريبًا

دعاء ليلة الإسراء والمعراج لتيسير زواج الشباب والبنات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
السماح بعودة النازحين إلى شمال قطاع غزة اليوم الإثنين