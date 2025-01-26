القبض على سائق سيارة ميكروباص انقلبت بمحور روض الفرج

تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي سائق ميكروباص انقلبت على محور روض الفرج بمنطقة الوراق، وتسبب في إصابة 8 من مستقلين الميكروباص وتعطل الحركة المرورية.

ويواصل رجال البحث الجنائي إجراء التحقيقات والتأكد من كافة التفاصيل المتعلقة بالحادث، مع متابعة حالة المصابين والتأكد من استقرار حالتهم الصحية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغ بانقلاب سيارة ووقوع مصابين علي محور روض الفرج على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بـ10 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة.

وتواجد رجال المرور لتوجيه السيارات ورفع الحطام من الطريق لتسهيل حركة المرور.



وتبين من الفحص الأولي أن بعض الركاب تعرضوا لإصابات تراوحت بين كسور وكدمات، وتم نقلهم إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى الوراق لتلقي العلاج.

وتحرّر محضر بالواقعة، وتباشر الأجهزة المعنية التحقيقات في الحادث لمعرفة أسبابه، حيث تم فحص حالة الطريق ومدى صلاحيته للمرور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.