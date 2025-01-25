السيطرة على حريق شب في كشك بقالة بميدان لبنان

نجحت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن الجيزة من السيطرة على حريق شب بأحد أكشاك البقالة المتواجدة بميدان لبنان بدائرة قسم شرطة العجوزة، دون إصابات.

وأشارت التحريات الأولية والفحص المبدئي إلى تفحم جميع محتويات الكشك بالكامل.

ويواصل فريق من المعمل الجنائي فحص آثار الحريق عقب انتهاء قوات الحماية المدنية من عمليات التبريد، وجاري قيام قوات البحث الجنائي بمناقشة شهود العيان وصاحب الكشك للتأكد من عدم وجود شبه جنائية من عدمه.

السيطرة على حريق مدخنة مطعم شهير في الدقي

وعلى جانب آخر، كانت قد نجحت قوات الدفاع المدني بمديرية أمن الجيزة، في السيطرة على حريق اشتعل داخل مدخنة مطعم شهير في الدقي، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران ومنع امتدادها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ويواصل فريق المعمل الجنائي فحص الحريق عقب انتهاء رجال المطافي من عمليات التبريد بموقع الحادث ليتمكن المعمل الجنائي من فحص آثار الحريق ومعاينته للوقوف على أسبابه.

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، يفيد بنشوب حريق بمطعم في الدقي، وانتقل رجال الحماية المدنية لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة أن النيران اشتعلت بمدخنة مطعم، وتم محاصرتها والسيطرة عليها دون إصابات.

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