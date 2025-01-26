التحفظ على سائق سيارة اصطدمت بعمود إنارة بمنشاة القناطر

تحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة علي سائق سيارة ميكروباص اصطدمت بعمود إنارة بطريق الصليبة بداىرة مركز شرطة منشاة القناطر ونتج عنها إصابة 6 أشخاص وخضوعه لتحليل المخدرات للتأكد من تعاطيه للمواد المخدرة من عدمه ومدي تأثيرها علي الحادث.

وتمكنت الخدمات المرورية المنتشرة علي الطرق من تسير الحركة المرورية بالطريق الصحراوي بمنطقة الصليبة، بعدما تسبب حادث اصطدام سيارة بعمود إنارة لزحام مروري ووقوع مصابين، تم نقلهم للمستشفي العام، بينما تم رفع حطام الحادث وسحبها السيارة عبر اوناش إدارة مرور الجيزة



تلقي مأمور مركز منشأة القناطر إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق الصليبة.

قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص اصطدام سيارة بعمود مما أسفر عن سقوط 6 مصابين نقلوا إلى مستشفى مبارك المركزي للعلاج.





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