تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات حادث الطريق الإقليمي

يواصل رجال البحث الجنائي تكثيف جهودهم لكشف ملابسات حادث تصادم سيارة ملاكى مع أتوبيس أدت إلى انقلابه ووقوع مصابين أعلى الطريق الإقليمى والذي نتج عنه 25 مصابا، وتم نقلهم إلى المستشفي وقامت الخدمات المرورية الي رفع حطام الحادث بالكامل.

وذلك من خلال فريق يعمل علي جمع التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب للحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الاقليمى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارة ومينى باص وأسفر الحادث عن إصابة أشخاص وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

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