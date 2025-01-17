الجمعة 17 يناير 2025
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حوادث

نصائح المرور للقيادة الآمنة أثناء الشبورة المائية وسوء الأحوال الجوية

الشبورة المائية،
الشبورة المائية، فيتو

وضعت الإدارة العامة للمرور، عدة وصايا لتجنب وقوع حوادث الطرق أثناء الشبورة المائية وسوء الأحوال الجوية.

وجاءت نصائح المرور للقيادة الآمنة أثناء الشبورة المائية وسوء الأحوال الجوية كالتالي: 

  • فتح زجاج السيارة بدرجة بسيطة لمنع تكثف الماء بداخلها وانعدام الرؤية.
  • تأجيل الرحلة لحين الانتهاء منها ووضوح الرؤية.
  • يجب إضاءة جميع مصابيح السيارة، بحيث يكون الضوء الأمامى في الوضع المنخفض.
  • استخدام أنوار الشبورة إن وجدت.
  • استخدام أضواء الانتظار أثناء الشبورة، حتى تكون السيارة مرئية بالنسبة للغير.
  • يجب أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية وليس فى حدود السرعة القانونية، بحيث يمكن التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

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  • استعمال مساحات المطر.
  • استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة، حتى يشعر الغير بوجود السائق.
  • عدم التوقف في منطقة الشبورة.
  • فى حالة تعطل السيارة بمنطقة وجود الشبورة، يجب الإسراع بتجنبها أقصى الجانب الأيمن، وبعيدا تماما عن نهر الطريق، مع تشغيل كل الأنوار وتثبيت المثلث التحذيرى خلف السيارة، وعدم النزول من السيارة لعدم التعرض للخطر.
  • لا يجوز تغيير السرعة فى حالة وجود الشبورة.
  • مضاعفة مسافة الأمان بين السيارات.
  • السير فى منتصف نهر الطريق بالاسترشاد بالخطوط البيضاء.
  • عدم التخطى لسيارة أخرى.

وطالبت الادارة العامة للمرور قائدى السيارات، عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية 01221110000.

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الادارة العامة للمرور الاحوال الجوية الشبورة المائية سوء الأحوال الجوية

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