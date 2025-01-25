أسرة فتاة سقطت من الطابق الثالث بأبو النمرس: أنهت حياتها بسبب الاكتئاب

يواصل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، جهود كشف ملابسات مصرع فتاة سقطت من إحدى نوافذ شقة أسرتها بدائرة مركز شرطة أبو النمرس.

ويعمل فريق البحث الجنائي على جمع التحريات والمعلومات، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث واستجواب أسرتها، وشهود العيان للتأكد من أن الوفاة طبيعة أو أن هناك شبهة جنائية.

وبمناقشة رجال المباحث لأسرة المتوفية عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة بالحادث، أكدوا أن الفتاة تخلصت من حياتها بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة واكتئاب، بالقفز من الطابق الثالث.

وتحرّر عن ذلك المحضر اللازم، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات بالواقعة.

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