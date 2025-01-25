مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم على طريق إدفو - مرسى علم

وقع حادث تصادم بين سيارتي ربع نقل بطريق إدفو - مرسى علم بمديرية أمن أسوان، نتج عنه مصرع شخص وإصابة 3 آخرين.

وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بأسوان تلقت إخطارًا بوقوع الحادث على طريق إدفو - مرسى علم عند الكيلو 50 بمنطقة "الست عطيفة".

وبالانتقال إلى موقع الحادث، تبين وفاة شخص في الحال، بينما أصيب 3 آخرون بإصابات متفاوتة.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقي الإسعافات اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية، كما نُقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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