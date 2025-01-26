براءة 16 متهمًا في قضية مشاجرة قرية المعنا وإحالة طفلة إلى محكمة الأحداث

قضت محكمة جنح قسم قنا، برئاسة المستشار محمد الحملي، ببراءة 16 متهمًا في قضية مشاجرة قرية المعنا، كما قررت إحالة طفلة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إحالتها إلى محكمة الأحداث.

جاء الحكم بحضور إيهاب فلتس، مساعد النيابة بنيابة قسم قنا، وبسكرتارية محمد حامد الشريف، رئيس القلم الجنائي بنيابة قسم قنا، وجمال يوسف، رئيس القلم الجنائي بنيابة قنا الكلية.

تفاصيل قضية قنا

تمت إحالة القضية إلى محكمة الجنح بشكل عاجل، حيث أُحيل 17 متهمًا من أهالي قرية المعنا إلى المحكمة قبل انتهاء مدة حبسهم الاحتياطي التي استمرت أربعة أيام. ووجهت إليهم اتهامات بالتجمهر، وقطع الطريق، وأعمال البلطجة، بسبب خلافات بين الجيران.

وبإشراف المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرر المستشار أحمد عبد الظاهر أبو الدهب، المحامي العام الأول لنيابات قنا الكلية، إحالة المتهمين إلى المحكمة، مع تولي التحقيقات من قبل محمود الغرباوي، رئيس نيابة قنا.

شملت قائمة المتهمين كلًا من: م.ح.س، ح.ع.ق، م.س.ق، م.ع.م، م.ع.ق، خ.أ.ق، إ.ع.ق، أ.ن.ح، ص.م.أ، ص.م.س، أ.ح.أ، م.ع.ن، ن.س.ه، ح.م.أ، ع.ن.ح، ش.خ.ح، م.ح.أ.

تلقت الأجهزة الأمنية، بقيادة النقيب أحمد مدحت، معاون مباحث قسم قنا، بلاغًا من الأهالي بوجود مشاجرة عنيفة بقرية المعنا. وعلى الفور، توجهت القوة الأمنية إلى مكان الواقعة، حيث تبين نشوب خلاف بين طرفين أدى إلى التجمهر وإثارة الذعر بين الأهالي، وإغلاق الطريق.

القوة الأمنية في السيطرة علي الاحداث بالمعنا

نجحت القوة الأمنية في السيطرة على الموقف وضبط جميع المتهمين، إلى جانب مصادرة أدوات الجريمة، ومنها عصي، وشوم، وزجاجات غازية فارغة ومهشمة.

بعد استكمال التحقيقات، قضت المحكمة ببراءة 16 متهمًا وإحالة الطفلة المتورطة في الواقعة إلى محكمة الأحداث لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

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