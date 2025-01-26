المعاينة تكشف سبب نشوب حريق داخل فندق بالهرم

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب حريق نشب داخل فندق بشارع الهرم دون إصابات بين النزلاء.

تبين من المعاينة أن الحريق اندلع بسبب وقوع ماس كهربي.

نشوب حريق في فندق في الهرم

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بنشوب حريق بالطابق السادس داخل غرفة في فندق بشارع الهرم، وعلى الفور هرعت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ مدعمين بسيارات إطفاء.

وتم فرض كوردون أمني حول محل البلاغ لمنع امتداد النيران، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق واتمام عمليات التبريد، لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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