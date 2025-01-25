التحقيق مع المتهمين بسرقة حقيبة طالبة خطفا في أسوان

باشرت النيابة العامة في أسوان التحقيق مع عاطل وسائق متهمين بسرقة حقيبة من طالبة بأسلوب الخطف، عقب نجاح الأجهزة الأمنية في ضبطهما.

بدأت تفاصيل الواقعة بتداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام قائد مركبة "توكتوك" بسرقة حقيبة إحدى السيدات بأسلوب الخطف حال سيرها بدائرة قسم شرطة أول أسوان.

وبالفحص تبين أنه تبلغ للأجهزة الأمنية بأسوان من طالبة، مقيمة بدائرة مركز شرطة دراو قيام شخصين يستقلان المركبة بخطف هاتفها المحمول ولاذا بالهرب حال سيرها بدائرة القسم.

وعلى الفور تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهما سائق، وعاطل، يقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أسوان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن الهاتف المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.