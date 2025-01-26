إصابة 25 عاملًا في حادث تصادم مروع أعلى الطريق الدائرى الإقليمى

أصيب 25 عاملا في حادث تصادم مروع بين مينى باص وسيارة ملاكى ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس بطريق الدائرى الإقليمى قبل كارتة حلوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بالطريق الاقليمى قبل كارتة حلوان بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين، وانتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ومينى باص يقل عمال قادما من العاصمة الادارية مما أسفر عن إصابة 25 عاملًا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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