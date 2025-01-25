حريق شقة سكنية في السنطة نتيجة دفاية كهربائية

اندلع حريق ضخم في شقة سكنية بمدينة السنطة بـ محافظة الغربية بسبب دفاية كهربائية، مما أسفر عن تدمير جزء كبير من محتويات الشقة.

بلاغ باندلاع حريق بالسنطة

تلقّت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغا من سكان منطقة التأمين الصحي بمدينة السنطة يفيد باندلاع الحريق، وعلى الفور انتقلت فرق الإطفاء إلى موقع الحادث.

السيطرة على النيران

وتمكنت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بالإشتراك مع الأهالي من السيطرة على النيران بعد فترة من الوقت، إلا أن الحريق أسفر عن تلفيات كبيرة في الأثاث والمرافق الداخلية.

دفاية كهربائية وراء الحريق

وتبين من التحقيقات الأولية أن الحريق نشب بسبب دفاية كهربائية كانت تعمل لفترة طويلة دون مراقبة، مما تسبب في حدوث ماس كهربائي أدى إلى اشتعال النيران كما أظهرت التحقيقات أن الحريق لم يسفر عن إصابات بشرية.

تم تحرير المحضر اللازم حيال تلك الواقعة وجارى استكمال باقي الإجراءات القانونية.

حريق هائل يلتهم شقة سكنية في طنطا بالغربية

شهد شارع بونابرت بمنطقة النحاس في مدينة طنطا بمحافظة الغربية اندلاع حريق هائل في شقة سكنية بالطابق السادس، ما أسفر عن تدمير كامل محتويات الشقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق داخل شقة سكنية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وعدد من سيارات الإطفاء.

التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي لكن السبب النهائي سيحدد بعد انتهاء عمليات التحقيق ولم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية إلا أن الأضرار المادية كانت كبيرة.

تم تحرير محضر بالواقعة ويواصل فريق التحقيق البحث عن أسباب الحريق.

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