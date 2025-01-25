السبت 25 يناير 2025
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حوادث

خريطة ماكينات السجل المدني الذكي بالقاهرة وخطوات استخراج الوثائق

خطوات استخراج وثائق
خطوات استخراج وثائق من مكينة السجل المدني بالقاهرة،فيتو

أتاحت وزارة الداخلية عددا من ماكينات السجل المدني الذكي
التابعة لقطاع الاحوال المدنية لاستخراج المحررات الرسمية المُميكنة مثل “شهادات - ميلاد - شهادة وفاة عقد زواج - ووثيقة طلاق” ومُزودة بالتحقق من الهوية من خلال مطابقة بصمة أحد أصبع المواطن وما هو مُسجل بقاعدة بيانات الرقم القومي البايومترية وتخزين صورة وبصمة المواطن لاسترجاعها حال طلبها وخاصية السداد النقدي.


وعلي هذا النحو ترصد فيتو خريطة     10 فروع ماكينة السجل المدني الذكي، فور ان  اتاحتها الوزارة لاستخراج المحررات الرسمية المميكنة، مثل “شهادات - ميلاد - شهادة وفاة عقد زواج - ووثيقة طلاق” والرسوم الخاصة بها.

 

اولا_ خريطة  10 فروع لماكينات السجل المدني الذكي:

 

_القطاع بالعباسية

_المركز النموذجي بالعباسية

_مطار القاهرة الجوى

_مول سيتي ستارز

_سنتر ألماظة مكسيم التجمع بالقاهرة

_مول العرب بـ6 أكتوبر

_مول مصر بـ6 أكتوبر

_سيتي سنتر المعادي كارفور

 

ثانيا_ خطوات استخراج الوثائق من ماكينة السجل المدني الذكي
فور.

_ اختيار “إصدار شهادات”.
_إدخال الرقم القومي الخاص بك

_وبعدها إدخال رقم الهاتف الشخصي. 
_تأكيد هويتك عبر فحص بصمة الإصبع أو صورة الوجه. 
_ثم  إتباع إرشادات شاشة التوجيه في الأماكن المحددة لمسح بصمة إصبعك، أو قف مستقيما لالتقاط صورة الوجه.
_تظهر أمامك مجموعة من الوثائق للاختيار من بينها ما تريده.
_اختر الوثيقة المراد طباعتها 

_جهز رسوم الوثيقة نقدًا ليتم سحبها عبر ماكينة السجل المدني المميكن.
_استلم الوثيقة وإيصال بتأكيد الدفع وإتمام العملية.

ثالثا_ تكلفة استخراج الوثائق من المحررات الرسمية عبر ماكينات السجل المدنى الذكى 

_سعر استمارة البطاقة الشخصية الفورية: سعرها 800 جنيه ويتم استلامها فورًا في مدة تقل عن ساعة واحدة.
_استمارة البطاقة المميزة vip: سعرها 515 جنيه ويتم استلام البطاقة خلال 2 ساعة أو في نفس اليوم (مدة أقل من 12 ساعة).
_استمارة البطاقة العاجلة: سعرها 175 جنيه ويتم استلام البطاقة بعد 3 أيام أو خلال أسبوع من تاريخ تقديم الاستمارة. 
_استمارة البطاقة العادية: سعرها 125 جنيه ويتم استلام البطاقة بعد 15 يوم من تاريخ تقديم الاستمارة. 
_ تكلفة وثيقة الزواج المميكنة قيمة 68 جنيه مصري، بينما وثيقة الطلاق تساوي 68 جنيه أيضًا.

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وزارة الداخلية لقطاع الاحوال المدنية الرقم القومي فيتو ماكينة السجل المدني الذكي المحررات الرسمية المميكنة

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