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حوادث

المعمل الجنائي يفحص حريق 3 شقق بحي الزهور في بورسعيد

حريق 3 وحدات سكنية
حريق 3 وحدات سكنية في بورسعيد والمطافئ تخمدها،فيتو

 واصل فريق المعمل الجنائي بمديرية أمن بورسعيد فحص آثار حريق نشب بـ 3 وحدات سكنية بمنطقة بلال بن رباح في حي الزهور.

جاء ذلك عقب انتهاء قوات الحماية المدنية التابعة لمديرية الأمن بمحافظة بورسعيد، من السيطرة على الحريق  في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

كان حريق نشب في وحدة سكنية وانتقل إلى وحدتين آخرتين بالأعلى، وانتقلت 3 سيارات مطافئ إلى مكان وقوع الحريق، وسيارة إسعاف للتعامل مع أية حالات إصابة.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإجراء عمليات التبريد داخل الوحدات السكنية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق والوقوف على ملابسات الحادث.

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المعمل الجنائي حي الزهور الحماية المدنية حريق
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