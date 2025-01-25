النيابة الإدارية تهنئ السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة

تقدم المستشار عبدالراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية عن نفسه، وعن جميع المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، وجهازها الإداري، بخالص وأصدق التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ولرجال الشرطة البواسل، ولشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى 73 لعيد الشرطة المصرية.

وقال البيان، إن ذلك اليوم الذي سَجّلَ فيه رجال الشرطة ملحمة خالدة، ليسطروا بدمائهم الطاهرة معاني البطولة والوطنيّة والفداء، تجسيدًا لإرادة وعزيمة الشرطة المصرية في التصدي لكل التحديات والمخاطر من أجل حفظ الأمن والاستقرار لوطننا الغالي.

وأضاف البيان، أن ما تنعم به مصر اليوم من أمان واستقرار محليًا وإقليميًا ودوليًا لم يكن ليتحقق لولا ما يقوم به أبطال الشرطة المصرية من جهود متواصلة وتضحيات جَمّة يقدمونها عن طيب خاطر لينعم الشعب المصري العظيم بالأمان والاستقرار.

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