حبس 3 أشخاص لاتهامهم باختلاق واقعة خطف أحدهم ودفنه حيا في مقابر القناطر الخيرية

قررت النيابة العامة حبس شخص وزوجته وابنته لقيامهم باختلاق واقعة خطف الأول ودفنه حيا داخل إحدى المقابر بمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، ملابسات واقعة قيام شخص وزوجته وابنته باختلاق واقعة خطف الأول ودفنه حيا داخل إحدى المقابر بمنطقة شلقان بالقناطر الخيرية، حيث تبين أن البلاغ كاذب وأن خلافات عائلية مع أبناء عمومته السبب وتم التحفظ على الشخص لعرضه على النيابة العامة بتهمة البلاغ الكاذب.

وكان اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية قد تلقيا إخطارًا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ للمقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من ربة منزل ونجلتها بالعثور علي زوجها مربوط ومدفون حى داخل أحد عيون المقابر بمنطقة شلقان بدائرة المركز.

وبالفحص والتحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية ومعاونة النقيب أحمد مصطفى سالم والنقيب عمرو بدر والنقيب أحمد العزازي والنقيب أحمد طلعت عدس والنقيب أحمد أبوزيد والنقيب مكسيموس ماجد معاوني رئيس المباحث تبين مشاهدة ذات الشخص وزوجته وابنته المدعين كذبا صباح يوم البلاغ داخل مقابر منطقة شلقان من قبل شهود العيان ولا يوجد أي صوت للاستغاثة من داخل المقابر، ثم قام الشخص بإرسال زوجته ونجلته لمركز الشرطة بتحرير محضر بالادعاء أن في ناس كتفوه وحبسوه داخل أحد عيون المقابر.

وأكدت التحريات وجود خلافات سابقة بين الشخص المدعى كذبا وبين أبناء عمومته علي امتلاك أحد عيون المقابر فقام باختلاق الرواية لتورطهم في الواقعة.

وباستدعاء الشخص أكد ما جاء ببلاغ زوجته ونجلته، وتم التحفظ عليه للعرض على النيابة العامة بتهمة البلاغ الكاذب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.