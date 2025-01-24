الجمعة 24 يناير 2025
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حوادث

ماس كهربائي وراء حريق جيم فى عين شمس

ماس كهربائي
ماس كهربائي

 كشفت المعاينة الأولية لحريق نشب داخل صالة جيم فى الطابق الثاني بأحد العقارات السكنية بشارع العشرين بمنطقة عين شمس، أن ماسا كهربائيا وراء نشوب الحريق وإصابة شخص بحروق.

 

وأضافت المعاينة، أن الحريق نشب داخل صالة الجيم فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مما أسفر عن تفحم بعض محتويات صالة الجيم.

 

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل صالة جيم بمنطقة عين شمس.


ويقوم رجال الإطفاء بإجراء عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل داخل صالة جيم بشارع العشرين بدائرة قسم شرطة عين شمس، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت عملية إخماد الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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