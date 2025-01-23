إجراءات استخراج الرقم القومي لذوي الهمم أون لاين وكيفية دفع الرسوم

ترصد فيتو لقرائها، إجراءات وخطوات استخراج بطاقات ذوي الهمم أون لاين، وطرق دفع رسومها واستلامها.

والخدمة أتاحتها وزارة الداخلية لذوي الهمم، للتسهيل عليهم في استخراج بطاقة الرقم القومي التي تصدر من قطاع الأحوال المدنية.

خطوات وإجراءات استخراج بطاقات ذوي الهمم إلكترونيًا





- التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من على هذا الرابط

- إذا كان لديك حساب مسبقًا، يمكنك تسجيل الدخول مباشرة باستخدام بياناتك.





- في حال عدم وجود حساب، يتم إنشاء حساب جديد عن طريق إدخال البيانات الأساسية مثل الرقم القومي، الاسم، البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف.

- بعد تسجيل الدخول، يتوجه المستخدم إلى قسم "الخدمات الإلكترونية"، ويختار "خدمات الأحوال المدنية"، ثم يحدد خيار "إصدار بطاقة ذوي الهمم".

- يُطلب من المستخدم تعبئة نموذج إلكتروني يشمل جميع البيانات الشخصية مثل الاسم الكامل، الرقم القومي، العنوان، ودرجة الإعاقة.

-يجب على المتقدم تحميل نسخ إلكترونية واضحة من المستندات التالية



- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.





- شهادة طبية تثبت الإعاقة صادرة من جهة معتمدة.





- صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء.





- مستند إثبات الإعاقة من الجهة المختصة (إن وجد).

كيفية دفع الرسوم إلكترونيًا





- تتيح البوابة وسائل دفع متعددة مثل البطاقات الائتمانية، بطاقة ميزة، أو فوري لتسديد الرسوم المقررة للخدمة.

- تأكيد الطلب





- راجع البيانات المدخلة بعناية واضغط على "تأكيد الطلب".





- ستحصل على رقم مرجعي للطلب لمتابعته لاحقًا.

- متابعة الطلب





- يمكنك متابعة حالة طلبك من خلال قسم "الطلبات" على البوابة.





- عند جاهزية البطاقة، سيتم إخطارك عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني.

ثالثا- طرق استلام بطاقة الرقم القومي لذوي الهمم إلكترونيا





- يمكن استلام البطاقة عن طريق البريد إلى العنوان المحدد من قبل المواطن.





- أو التوجه إلى مكتب الأحوال المدنية المختار لاستلامها شخصيًا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.