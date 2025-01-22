الخميس 23 يناير 2025
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حوادث

إحباط تهريب 7 أطنان دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بإمبابة

احباط تهريب دقيق
احباط تهريب دقيق مدعم في امبابة،فيتو

تمكنت مباحث التموين بمديرية تموين الجيزة من إحباط تهريب 7 أطنان دقيق بلدي مدعم، في سيارتين جامبو بمحيط منطقة المطابع دائرة قسم شرطة إمبابة وبالفحص تبين أنها، كمية مخصصة للمخابز البلدية وتم الاستيلاء عليها وبيعها في السوق السوداء.

تم تحرير محضر جنحة ضد المخالفين بقسم شرطة إمبابة، وتم مصادرة الكمية لحين صدور قرار النيابة.

إحباط تهريب 7 أطنان دقيق بلدي مدعم

كما تم ضبط مخزن لأسطوانات الغاز يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، حيث كان المخزن يقوم بتجميع ٢٤ أسطوانة غاز تجارية بهدف بيعها في السوق السوداء، بدائرة قسم شرطة.

يأتي ذلك استمرار للحملات التموينية المكبرة لمنع أي ممارسات احتكارية أو غش تجاري.

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مباحث التموين تموين الجيزة سيارتين جامبو للمخابز البلدية

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